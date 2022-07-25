شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان النيادي في مهمة فضائية لـ6 أشهر.. القصة الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي يقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق ٦ أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله.. شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء.. حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

الإماراتي سلطان النيادي في مهمة فضائية لـ6 أشهر

وكانت الصين قد أطلقت الوحدة المعملية الثانية من 3 وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة في واحدة من المهام اللازمة لاستكمال الموقع المداري.

وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي الوحدة المعملية ونتيان التي تزن 23 طنا عن متن لونج مارش 5بي، أقوى صاروخ صيني، من مركز ونتشانج الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية.



وهلل الطاقم الفضائي الذي يراقب الإطلاق من غرفة تحكم وصفقوا عندما انفصلت ونتيان عن الصاروخ بعد نحو عشر دقائق من إطلاقه.

وذكر التلفزيون إن الإطلاق "تم بنجاح".



وتجمع مئات الأشخاص على الشواطئ القريبة لالتقاط صور للصاروخ وهو يرتفع وسط سحابة من الدخان الأبيض.



وكتبت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA)أنه بعد 8 دقائق من الرحلة "انفصلت وينتيان بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار كما كان مقررا".

وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4،2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ أبريل/ نيسان 2021.

وتمثل العملية تحديا للطاقم لأنها تتطلب العديد من التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.

وقال جوناثان مكدويل عالم الفلك في مركز هارفرد سميثسونيان للفيزياء الفلكية لوكالة فرانس برس "إنها المرة الأولى التي تضطر فيها الصين إلى دمج مثل هذه المركبات الكبيرة معا" مشيرا إلى أنها "عملية دقيقة".

وهي عملية سيتوجب على الصين تكرارها في وقت لاحق من العام 2022 عندما تطلق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية.

في النهاية "سيسمح ذلك للمحطة بأن تكون أكثر فاعلية، مع المساحة والقدرة على إجراء المزيد من التجارب العلمية" كما أكد مكدويل.

وتحتوي هذه الوحدة الجديدة التي تشمل ثلاث مناطق للنوم ومراحيض ومطبخا، رفوفا للتجارب العلمية. وستعمل "وينتيان" أيضا منصة احتياطية للتحكم في المحطة الفضائية في حال حدوث عطل.

ومن المفترض أن تصبح هذه المحطة التي سُميت باللغة الصينية تيانجونج (القصر السماوي) لكنّها تُعرف أيضا باسمها المختصر CSS ("محطة الفضاء الصينية" باللغة الإنجليزية)، جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.

وبدأت الصين بناء المحطة الفضائية في أبريل/ نيسان 2021 بإطلاق الوحدة تيانخه، وهي مقر الإقامة الرئيسي، في الرحلة الأولى من 11 رحلة مأهولة وغير مأهولة من المقرر القيام بها.



عاد رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف والرائدة الإيطالية سامانثا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إتمام مهمة للسير في الفضاء لمدة 7 ساعات.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن أرتيمييف وكريستوفوريتي أكملا جميع مهامهما الرئيسية باستثناء واحدة خلال السير في الفضاء، والذي استغرق 7 ساعات و5 دقائق.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للسير في الفضاء هو إعادة تموضع ذراع آلية وإطلاق 10 أقمار صناعية متناهية الصغر، تم تصميمها لجمع معلومات إلكترونية لاسلكية.

وذكرت "ناسا" أن الثنائي عنيا أيضا بتركيب ذراع تليسكوبية قابلة للامتداد، يمكن أن تساعد رواد الفضاء في المزيد من عمليات السير في الفضاء، ولكن هذه المهمة ستكتمل في عملية مستقبلية للسير في الفضاء.