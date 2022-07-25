شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب الصومالى يمنح رئيس الوزراء مهلة إضافية لتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس الشعب الصومالى، خلال جلسة اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حمزة عبدى برى مهلة إضافية لمدة عشرة أيام لتشكيل الحكومة، وذلك تلبيةً لطلبه.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن مجلس الشعب الصومالى وافق على طلب رئيس الوزراء بتصويت 145 نائباً بالموافقة على الطلب، مقابل صوتٍ واحد رافض، فى جلسة حضرها 146 نائباً من أصل 275 نائباً.

جدير بالذكر أن الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، عين حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في 15 يونيو الماضي.

