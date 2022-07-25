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مجلس الشعب الصومالى يمنح رئيس الوزراء مهلة إضافية لتشكيل الحكومة

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القاهرة - سامية سيد - منح مجلس الشعب الصومالى، خلال جلسة اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حمزة عبدى برى مهلة إضافية لمدة عشرة أيام لتشكيل الحكومة، وذلك تلبيةً لطلبه.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن مجلس الشعب الصومالى وافق على طلب رئيس الوزراء بتصويت 145 نائباً بالموافقة على الطلب، مقابل صوتٍ واحد رافض، فى جلسة حضرها 146 نائباً من أصل 275 نائباً.

جدير بالذكر أن الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، عين حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في 15 يونيو الماضي.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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