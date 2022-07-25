شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بفتح مطار القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل بفتح مطار القدس فى منطقة "قلنديا"، وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى فلسطين، مُحملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسافرون الفلسطينيون عبر معبر "الكرامة" مع الأردن.

وقال رئيس وزراء فلسطين - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته - "نحن والأردن الشقيق على ذات المسافة في كل ما هو ممكن لرفع المعاناة التي تتسبب بها إجراءات الاحتلال على الجسر، ونعمل سويا لإنهاء ذلك".

من ناحية أخرى، طالب اشتية دول العالم بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وسلّط الضوء على اقتحام الاحتلال مدينة نابلس فجر أمس، واغتياله الشابين الفلسطينيين محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، وإصابته ثمانية آخرين، وإحراقه للمنازل والممتلكات.