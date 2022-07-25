شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات بتونس: إقبال مرتفع على عملية الاستفتاء ولا تجاوزات حتى الساعات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلى أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين فى الداخل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرتفعة، ولم تسجل حتى الثلاث ساعات الأولى أى خروقات للصمت الانتخابي أو تجاوزات.