شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات بتونس: إقبال مرتفع على عملية الاستفتاء ولا تجاوزات حتى الساعات الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمد التليلى أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين فى الداخل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرتفعة، ولم تسجل حتى الثلاث ساعات الأولى أى خروقات للصمت الانتخابي أو تجاوزات.
وقال التليلي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، إن كافة اللجان الانتخابية داخل تونس تم فتحها في موعدها في تمام الساعة السادسة صباحًا، موضحًا أن أعضاء المكتب وعددهم نحو 60 ألف عضو تواجدوا بمكاتبهم ومراكز الاقتراع دون تسجيل أي غيابات، مؤكدا أن جميع المكاتب ومراكز الاقتراع مؤمنة تأمينًا على أفضل ما يكون من قبل القوات الأمنية والعسكرية.
كانت قد انطلقت في السادسة صباح اليوم "السابعة بتوقيت القاهرة" في غالبية أنحاء الجمهورية التونسية، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، في حين انطلقت ببعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتغلق في السادسة مساء.