شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 6.32% نسبة إقبال الناخبين بالداخل على الاستفتاء حتى الآن ومد فترة التصويت بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، مد فترة تصويت التونسيين بالخارج فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت البلد المستضيف بدلا من السادسة مساءً.

وأكد بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، خلال الثلاث ساعات الأولى بلغ 564 ألفا و753 ناخبًا، بنسبة بلغت 6.32%، موضحا أنها نسبة مرتفعة مقارنة بانتخابات 2019 التي سجلت نسبة 1.6% خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد الملاحظين المعتمدين بلغ 5 آلاف و802 ملاحظ، بينهم 5 آلاف و678 ملاحظا محليا و124 ملاحظا أجنبيا، وبلغ عدد ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء 4 آلاف و580 ممثلا سواء حزب سياسي أو جمعية أو شخص، وأن عدد الصحفيين المعتمدين بلغ 1111 صحفيا بينهم 886 صحفيا محليا و225 أجنبيا.