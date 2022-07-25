شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، الاثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

وقال الرئيس التونسى، إن عملية الاستفتاء على الدستور تمثل إرادة الشعب وسنبني تونس جديدة، موضحا أنه على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال.

وأضاف الرئيس التونسي فى كلمة له بعد الإدلاء بصوته فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد: "رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب ونحن أمام خيار تاريخي، مشددا على أنه لا مجال للسطو على مقدرات الشعب التونسي، ونسعي لتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وتابع الرئيس قيس سعيد: "التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر".

وانطلقت فى السادسة من صباح اليوم الاثنين، فى غالبية أنحاء الجمهورية التونسية "السابعة بتوقيت القاهرة"، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتى تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ فى توقيت استثنائي فى بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، حيث تُفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتُغلق في السادسة مساء.

وسيدلي التونسيون بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء لليوم الثالث والأخير من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف، وذلك من خلال 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع موزعة على 46 دولة حول العالم.

ويضم مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسى قيس سعيد، 10 أبواب و142 فصلا، وتم نشره في الرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" في 30 يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس التونسي في الثامن من يوليو الجاري، في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، متضمنًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.



الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد



حرم الرئيس التونسى تدلى بصوتها في الاستفتاء على مشروع الدستور