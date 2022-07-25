شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى باشاغا: الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحى باشاغا، أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مرض، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.