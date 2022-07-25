شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى باشاغا: الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحى باشاغا، أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مرض، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال محادثة أجراها باشاغا مع سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والتي وصفها بالمحادثة الجيدة.. موضحا أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى العمل معا لوقف الاضطرابات الأخيرة.