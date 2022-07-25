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فتحى باشاغا: الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحى باشاغا، أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مرض، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال محادثة أجراها باشاغا مع سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والتي وصفها بالمحادثة الجيدة.. موضحا أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى العمل معا لوقف الاضطرابات الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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