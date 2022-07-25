شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تسقط مسيرة حوثية فى محور حيس بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة إسقاط طائرة "مسيرة" استطلاعية للجماعة الحوثية فى محور حيس بالحديدة غربى اليمن.

وذكر الإعلام العسكري -في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية- أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة لجماعة الحوثى فور اختراقها أجواء مديرية حيس، الأحد، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، فيما تم نقل جسم الطائرة إلى الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن الجماعة الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة من استخدام طائراتها المسيرة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة.