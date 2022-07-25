شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: سنبنى تونس جديدة والاستفتاء على الدستور يمثل إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيس سعيد الرئيس التونسى، إن عملية الاستفتاء على الدستور تمثل إرادة الشعب وسنبني تونس جديدة، موضحا أنه على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال.

وأضاف الرئيس التونسي فى كلمة له بعد الإدلاء بصوته فى عميلة الاستفتاء على الدستور الجديد: "رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب ونحن أمام خيار تاريخي، مشددا على أنه لا مجال للسطو على مقدرات الشعب التونسي، ونسعي لتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وتابع الرئيس قيس سعيد: "التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر".

وانطلقت فى السادسة من صباح اليوم الاثنين، فى غالبية أنحاء الجمهورية التونسية "السابعة بتوقيت القاهرة"، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتى تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ فى توقيت استثنائى فى بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، حيث تُفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحًا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتُغلق في السادسة مساء.