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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يؤكد الخبراء على أهمية ضبط السكر في الدم، ليس فقط عن طريق الدواء، وإنما أيضا عن طريق الغذاء وبناء نمط حياتي صحي، يساهم في نجاح الأمر.

قدم موقع Eat This Not That بعض العادات الغذائية التي يمكن أن تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم ومنها:

ما هي العادات الغذائية التي تساعد على ضبط السكر في الدم؟

أثبتت الأبحاث أن بدء اليوم بوجبة غنية بالبروتين يوازن نسبة السكر في الدم لبقية اليوم، تقول اخصائية التغذي سارة جلينسكي: "إقران الكربوهيدرات بمصدر للبروتين، سيؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على سكريات الدم في النطاق المستهدف".

تقول الاخصائية في الأعصاب، جستين تشان:" تناول الطعام على فترات منتظمة كل 4 ساعات سيساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، وقد يؤدي الانتظار حتى تشعر بالتعب والجوع إلى اتخاذ خيارات دافعة مع طعامك".

تضيف تشان: "اجعل من تناول الطعام عادة قبل أن تشعر بالجوع للمساعدة في إدارة حصص الطعام، وفي النهاية نسبة السكر في الدم".

يتضمن نهج طريقة الطبق للوجبات البروتين والكربوهيدرات والخضروات غير النشوية، ولتطبيق طريقة الطبق، يجب التركيز على الاحتفاظ بنصف طبق من الخضروات غير النشوية، واستخدام راحة اليد لتقدير نسبة البروتين وحجم قبضة اليد لتقدير نسبة الكربوهيدرات.

تشرح أخصائية التغذية كاثرين بايبر، كيف يمكن لطريقة اللوحة أن تحسن نسبة السكر في الدم إذا اخترت أن تأكل الكربوهيدرات الخاصة بك بعد موازنتها بالبروتين والخضروات.

وتقترح البدء بتناول البروتين أولا مع الخضار غير النشوية، والاحتفاظ بالكربوهيدرات للنهاية، تقول بايبر:"يمكن للبروتين والألياف الموجودة في الخضروات إبطاء معدل زيادة الكربوهيدرات في الجلوكوز".

تقول الدكتورة بشيرة إيناهورا: لست أنت مضطر إلى الاستغناء عن كل الكربوهيدرات للحصول على سكريات دم أفضل"، وتضيف: اختيار الكربوهيدرات غير المكررة الغنية بالألياف، مثل الفول أو العدس أو الشوفان أو التوت، بكميات معتدلة لكل وجبة، سوف يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم".

تستخدم عضلاتنا الجلوكوز للتحرك، لذا فإن المشي مباشرة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات مع الكربوهيدرات يمكن أن يحسن استجابات جلوكوز الدم على الفور.

تقول أخصائية التغذية ليزا أندروز:"المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الوجبات يساعد على خفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبة وقد يساعد في إدارة الوزن".

أعلن علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن أفضل الحميات الغذائية لمرضى السكري هي حمية الكيتو وحمية البحر الأبيض المتوسط.



وتشير مجلة American Journal of Clinical Nutrition، إلى أن نظام كيتو الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مقابل نسبة عالية من الدهون. أما حمية البحر الأبيض المتوسط فتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة معتدلة من الدهون، وتعتمد على الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

وقد شملت هذه الدراسة 33 متطوعا يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من السكري، قسموا إلى مجموعتين، تناولوا على مدى 12 أسبوعا الوجبات الغذائية المحددة ضمن النظامين المذكورين.

وأظهرت النتائج مستوى عاليا للتحكم في مستوى الغلوكوز في الدم وساعدت على تخفيض الوزن. كما لاحظ الباحثون أن حمية كيتو تحتوي على نسبة أقل من المواد المغذية وخاصة الألياف الغذائية. وأنه من الصعب الالتزام بها لفترة طويلة، مع أنها مناسبة لعلاج السكري والوقاية منه.