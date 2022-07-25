شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي العراقي يعتذر عن عدم قبول ترشحه لرئاسة وزراء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأحد اعتذاره عن عدم قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء في العراق.

وقال الأعرجي - في بيان لمكتبه نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء".

وتابع "وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا ونأمل من الإخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".