شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الاستفتاء على الدستور أهم من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، التونسيين في الداخل والخارج، إلى التوجه بكثافة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع في اليوم الأخير للتصويت على مشروع الدستور الجديد، والتأكد من مكاتب اقتراعهم وأرقامهم في سجلات الانتخابية، عبر المواقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة الخاصة بذلك لتسهيل قيامهم بعملية الاقتراع.

وقال بوعسكر، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب مشاركة التونسيين في الخارج مساء الأحد، إنه لأول مرة في تاريخ تونس، هناك سجل انتخابي يضم أكثر من 9.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مضيفا: "نحن أمام استفتاء على مشروع دستور جديد لأول مرة في تاريخ البلاد، ومشروع الدستور أهم كثيرا من الانتخابات التشريعية والرئاسية لأن الدستور يحكم البلاد لمدة طويلة، فعلى الناخبين الخروج من المنزل للإدلاء بأصواتهم".

وأعلن رئيس الهيئة نسب مشاركة التونسيين في الخارج حتى اليوم الثاني لعملية الاستفتاء، حيث أكد ارتفاع نسبة المشاركة في لجنة فرنسا "1" التي يبلغ عدد المسجلين بها 84502 ناخب إلى 4.8%، وفي لجنة فرنسا "2" التي يبلغ عدد المسجلين بها 104210 ناخبين إلى 4.2%، وفي ألمانيا التي يبلغ عدد المسجلين بها 26746 ناخبًا إلى 4.7%، وفي إيطاليا التي يبلغ عدد المسجلين بها 49832 ناخبًا إلى 3.4%، وفي دائرة الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية التي يبلغ عدد المسجلين بها 52135 ناخبًا إلى 4.1%، وفي العالم العربي وبقية العالم حيث يبلغ عدد المسجلين 31451 إلى 6.5%.

وأوضح أن هذه النسب تتقارب مع النسب المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، لافتا إلى أن انعقاد عملية الاستفتاء في فصل الصيف قلل من نسبة المشاركة بالخارج لأن عدد من أبناء الجاليات متواجد في تونس.

يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً بتوقيت تونس، في حين يصوت التونسيون في الخارج لليوم الثالث والأخير بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.