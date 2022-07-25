شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب اللبناني" يدعو لعقد جلسة عامة لانتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء، لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو المجلس الذي نص عليه الدستور اللبناني ليتم أمامه محاكمة الرؤساء والوزراء.

كما دعا بري إلى دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والتي من المقرر أن تتضمن عددا من مشروعات القوانين المتعلقة بملف الإصلاحات المالية والاقتصادية بالبلاد.