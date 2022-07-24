شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء الكويت الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الأحد، بأن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدرًا أمرًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة الحالية قد قدمت استقالتها، مطلع أبريل الماضى، إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.

وفي يونيو الماضي، ألقى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.

وأشار الشيخ مشعل إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات فى الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

والشيخ أحمد نواف الأحمد، هو النجل الأكبر لأمير الكويت، وهو عسكرى برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وكان يشغل منذ مارس الماضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول، ثم تقاعد وشغل منصب محافظ محافظة حولى، وقد مثّل أمير البلاد في أكثر من مناسبة، وبعد أن استلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منصبه كولي العهد، أصبح منصب نائب رئيس الحرس الوطني شاغرًا، وفى 19 نوفمبر 2020 عين نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير واستمر في المنصب حتى 9 مارس 2022.

سبق وأن كان الشيخ أحمد عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بنادى العربى، وكان مديرًا للكرة خلال العصر الذهبى للنادى، كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضًا اتحاد الشرطة الكويتى.