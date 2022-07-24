شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: انقطاع مؤقت فى تزويد إسبانيا بالغاز بسبب عطل من الجانب الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، مساء اليوم/ الأحد/، عن انقطاع مؤقت في تزويد إسبانيا بالغاز بسبب تسجيل عطل من الجانب الإسبانى، وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط، فى بيان، أن الجانب الإسبانى سجل، اليوم، عطلا على مستوى أنبوب الغاز الرابط بينها وبين الجزائر (ميدجاز)، وهو ما تسبب فى انقطاع مؤقت في تزويد مدريد بالغاز.



وبحسب البيان، تعمل الفرق التقنية الإسبانية على إصلاح هذا العطل من أجل استئناف إمداد إسبانيا بالغاز فى أقرب الآجال.



يذكر أن أنبوب "ميدجاز" هو خط أنابيب غاز طبيعى بين الجزائر وإسبانيا، وتم افتتاحه في الأول من مارس 2011، ويبدأ من منطقة حاسى الرمل بولاية الأغواط ( تبعد 400 كم عن الجزائر العاصمة)، ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وصولا إلى مدينة ألميريا الإسبانية.