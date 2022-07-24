شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف للجامعة العربية: أدعوكم للوثوق بأبو الغيط.. ونعمل على التعاون معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا متحمسة للغاية من أجل استمرار التعاون مع جامعة الدول العربية، داعيا الى الوثوق بالأمين العام أحمد أبو الغيط، موضحا أنه قادر على توصيل رسالتكم إلى موسكو.

وشدد، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار وتوطيد العلاقة بين روسيا وجامعة الدول العربية، ومواصلة تقديم الدعم لها لمجابهة الأزمات الراهنة.