شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بسبب السيول فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن وفاة 10 أشخاص بالبلاد، اليوم الأحد، بينهم 4 أطفال جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة لا تزال تتساقط على عدة مناطق.

وتشهد صنعاء، تساقطا للأمطار منذ الأسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس السبت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إن الأمطار "تسببت بانهيار جزء من مبنى في العاصمة، ما أدى إلى وفاة 4 اطفال".

ويقع المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء، توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار.