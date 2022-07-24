شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المراسمية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لاستقبال لافروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل الدورة المراسمية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك بمقر الامانة العامة، برئاسة دولة لبنان، ويأتى انعقاد الدور غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمناسبة الزيارة التى يقوم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى مقر الأمانة العامة حيث أنه من المقرر أن يلقي كلمة أمام مندوبى الدول العربية.

وكان قد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منذ قليل، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة، حيث عقدا جلسة محادثات لمناقشة العلاقات العربية الروسية وتطورات الازمة الاوكرانية.

وكان لافروف قد التقى صباح اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى مصر.

ووصل لافروف إلى مطار القاهرة الدولى مساء السبت فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "يبدأ لافروف جولته الأفريقية التى تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا."