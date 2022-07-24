شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجي لافروف: العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، متابعا: "أثمن اهتمام جامعة الدول العربية في الوضع بأوكرانيا".

وأضاف لافروف خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية بالقاهرة: "شرحنا الأسباب التي جعلتنا نبدأ العملية في أوكرانيا وكانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا.. وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وأوكرانيا تلقت الكثير من الأسلحة الغربية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته.