"أبو الغيط" يستقبل سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منذ قليل، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة، حيث من المقرر أن يعقدا محادثات ثم يلقى بعدها المسؤول الروسى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وكان لافروف قد التقى صباح اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى مصر.

وكان قد ووصل مطار القاهرة الدولى مساء السبت، سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "يبدأ لافروف جولته الأفريقية التى تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقى لافروف كلمة فى الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية".

وأضافت المصادر، أن لافروف وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله عدد من المسئولين.