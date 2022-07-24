شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "النواب البحريني" تؤكد أهمية تطوير التعاون بين المنامة وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، ضرورة توطيد العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية تطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة، لاسيما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف ووجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال رئيسة مجلس النواب اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن بونـدي، حيث تم استعراض أبرز ملفات العلاقات البحرينية الأمريكية المشتركة، وبحث سبل تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين.



ونوهت رئيسة مجلس النواب، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في تطوير المنظومة القانونية وتحديث وتطوير التشريعات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين، بالخصوص في المجالات المالية والاستثمارية والتبادل التجاري.



من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن ما تشهده علاقات الصداقة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تطور وتقدم على كافة المستويات، وبما يعكس تطلعهما للمضي قدماً بهذا التعاون لآفاق أرحب وبما يعزز مصالحهما المشتركة، وأهمية التعاون المستمر بين البلدين في جميع المجالات، ولاسيما على الصعيد البرلماني والمالي والاقتصادي والاستثماري والأمني وغيرها.