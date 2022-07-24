شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلّم 125 قطعة أثريّة من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، تسلُّم العراق 125 قطعة أثريّة كانت مُستعارة لدى ألمانيا.



وقال الصحاف - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "سفارة جُمهوريَّة العراق في برلين تسلّمت 125 قطعة أثريّة من قبل أستاذة علم الآثار سوزان بولوك من معهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة"، موضحا أن القطع مُستعارة لغرض الدراسة منذ التسعينيات من موقع أبو صلابيخ تعود إلى حقبة (أوروك/ 4).



من جانبها، أكدت سوزان بولوك أن الجانب الألمانيّ مُهتم جداً بحضارة وادي الرافدين العراقيَّة، وهي من ضمن المناطق ذات الأولويَّة بالنسبة لعمل الجهات الأثرية في ألمانيا.



بدوره، ثمَّن السفير العراقي لدى ألمانيا لقمان عبد الرحيم الفيلي، جُهُود معهد الآثار.. مُتمنياً استمرار التعاون مع الجانب الألمانيّ في المجال الثقافيّ والتنقيب عن الآثار.