شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات جديدة لا تعرفها حول هاتف Honor X8 5G الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة هونر Honor عن هاتف Honor X8 5G الجديد الذي يعد أحدث الإصدارات من سلسلة X متوسطة الفئة، والتي تتمتع بمواصفات هائلة.

ما هي مميزات هاتف Honor X8 5G الجديد؟

ويتميز الهاتف الجديد بدعم شبكات الجيل الخامس كما يتضمن معالجا فائقا بالإضافة إلى هدة مميزات أخرى



ويعد الهاتف الذكي Honor X8 5G، نسخة الجيل الخامس من هاتف Honor X8 الذي تم إصداره في مارس/ آذار الماضي.

يتضمن هاتف هونر Honor X8 5Gشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف هونر Honor X8 5G الجديد، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

وجاء هاتف هونر Honor X8 5G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.



ويستفيد هاتف هونر Honor X8 5Gمن بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف هونر Honor X8 5G، في لونين الأسود والأزرق.

ولم تذكر الشركة تفاصيل التوافر والأسعار في الوقت الحالي. غلا أن السعر سيكون بالطبع في شريحة الفئة الاقتصادية للهواتف الذكية، نظرا لطبيعة الهاتف نفسه.



التقنية (RAM Turbo)، التي تدعم HONOR X8، جعلته يحظى بلقب الهاتف "الثوري"، كونها تتيح تشغيل عدد من التطبيقات في وقت واحد، دون تأثر كفاءة أداء الهاتف، ووفقا لموقع "mobizil" ستبقى التطبيقات في حالتها ويُمكن للمستخدم دائمًا أن يستأنف العمل من حيث توقف بعد أن يتنقل بسلاسة وسهولة بين التطبيقات الموجودة في الخلفية.

شركة هونر الرائدة في مجال التكنولوجيا، زودت هاتفها المرتقب، بشاشة كبيرة لرؤية أفضل، علاوة على كاميرات متميزة للتصوير ليلا، بالإضافة لبطارية تدوم طوال اليوم، وأهم ما يميز الهاتف HONOR X8 هو التصميم الإبداعي.

هاتف هونر HONOR X8، الذي يبلغ وزنه نحو 17 جراما، ونحافة 7.45 مللي، يتميز بتصميمه الإبداعي، وخاماته عالية الجودة.

يأتي هاتف هونر الجديد HONOR X8، بشاشة مساحتها 6.7 بوصة، ويتميز الجهاز بحوافه النحيفة والتي تبلغ 1.1 مللي، لكن أهم ما قدمته هونر في شاشتها هو التحكم بنسبة الضوء الأزرق وتقليل الانبعاثات الضارة بالعين.

كاميرا هاتف هونر HONOR X8 تتميز بكونها مدعومة بخاصية (Super Night Mode)، والتي تساعد على التقاط الصور ببراعة في أي بيئة حتى لو كانت الإضاءة ضعيفة أو حتى معتمة، وتأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 مجيابيكسل.

أما بطارية الهاتف الجديد قتبللغ سعتها 4 آلاف مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع، حيث توفر 10 دقائق من الشحن، إمكانية تشغل الهاتف فيديو لمدة 3 ساعات.