شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول سيارة X-Trail الجديدة التي سيتم طرحها في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث نيسان عن سيارة X-Trail الجديدة التي ستطرحها في اليابان وعدد من الأسواق العالمية.

وحصلت السيارة الجديدة على عدة تغييرات خارجية مقارنة بمركبات X-Trail السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها قليلا، كما أدخلت تعديلات على شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم والإطارات البلاستيكية المحيطة بحجرات العجلات.

وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا، كما ستأتي منها نسخ بصفين و3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 5 أو 7 ركاب.



والتغيرات الملحوظة طالت بشكل أساسي قمرة هذه السيارة إذ حصلت على تصميم عصري جدا، وتزينت بعناصر مميزة من الجلد والكروم، كما زودت بواجهة قيادة جديدة مجهزة بشاشات لمسية بمقاس 12.3 بوصة، وجهّزت بعصا قيادة أنيقة عليها أزرار لمسية للتحكم بوضعيات الحركة.



ودعمتها نيسان بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي التصادمات على الطرق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ProPilot، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وستعمل X-Trail بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 144 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 184 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.



وكانت "MG" كشف وقت سابق عن سيارة كهربائية متطورة تنوي طرحها لتنافس أحدث سيارات الكروس أوفر من نيسان ورينو في الأسواق الأوروبية.

وتشبه سيارة MG4 Electric من حيث الأبعاد مركبات ID.3 الحديثة من فولكسفاغن، لكنها حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و28 سنتيمرا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 150 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.



وجهّزت السيارة بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وسقف بانورامي كبير، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وشاشة أكبر ثبتت في منتصفها.



وحصلت MG4 Electric على أنظمة شحن لاسلكي للهواتف، وميزات التحكم الصوتي بأنظمة المولتيميديا، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وستطلق من هذه السيارة نسختان، نسخة بمحرك كهربائي بعزم 170 حصانا، يعمل مع بطارية تكفي لقطع 350 كلم بالشحنة الواحدة، ونسخة أخرى مجهزة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة، وسيكون بإمكان هذه السيارات التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان.