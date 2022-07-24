شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاصية جديدة من تويتر لحماية الخصوصية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر إضافة خاصية جديدة تتيح لكل المستخدمين التخلص من المحادثات المزعجة.

وذكرت المنصة أنه بموجب تلك الخاصية فإن المستخدمين يستطيعون إخراج أنفسهم من المحادثات التي يتم إضافتهم إليها من خلال خاصية "منشن"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تجنيب المستخدمين التعرض للرسائل المزعجة وحمايتهم من التحرش والبلطجة عبر تويتر حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من المستخدمين،



وبدأت تويتر اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من المستخدمين، قبل أن تتيحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم مؤخرا.

وتهدف خاصية "غير مذكور" أو "آن مينشنينج" إلى جعل المستخدم قادرا على مغادرة أي محادثة كان طرفا فيها، لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغبا في استمرار مشاركته فيها، وبالتالي يتوقف إرسال التنبيهات إليه بشأن تطورات هذه المحادثة.

كان مستخدمو تويتر يعانون قبل إضافة الخاصية الجديدة من التعرض لطوفان من التنبيهات والرسائل من أي محادثة بمجرد قيام شخص ما بربط حساب هذا المستخدم بالمحادثة عبر إحدى الرسائل، وهو أمر مزعج للعديد من المستخدمين خاصة إذا كان قد تم ضم هذا المستخدم إلى المحادثة دون أن يكون راغبا فيها من البداية.

وتقول منصة تويتر إن استخدام الخاصية الجديدة سهل للغاية حيث ينقر المستخدم على الزر ذي الثلاث نقاط الموجود في نافذة أي محادثة ثم يختار "مغادرة المحادثة" ليتوقف إرسال التنبيهات الخاصة بهذه المحادثة إليه، كما لن يستطيع أي مستخدم آخر إضافته إلى المحادثة عبر أي رسالة.

في الوقت نفسه فإن باقي المستخدمين لن يعرفوا أمر مغادرة المستخدم للمحادثة وبالتالي لن يشعر بالحرج ولا بالقلق من قراره الخروج منها بالنسبة لأصدقائه أو أطراف المحادثة الآخرين.

ويسعى تويتر لتحسين خدماته بعد أن طالت شبكات التواصل الاجتماعي العديد من الانتقادات المتعلقة بانتهاك الخصوصية وعدم حماية المعلومات الشخصية.

وكانت توتير أعلنت عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من 2022، والتي جاءت أقل من التوقعات، في ظل حالة "عدم اليقين" التي تمر بها الشركة.

وخسر سهم تويتر في الربع الثاني من العام الجاري 8 سنتات، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنحو 14 سنتا.



بينما قالت الشركة إن الإيرادات سحلت نحو 1.18 مليار دولار مقابل توقعات عند 1.32 مليار دولار، وفقا لفوربس.

بدء المعركة القضائية بين إيلون ماسك و"تويتر".. كابوس العصفور الأزرق

وبلغ عدد المستخدمون النشطون يوميًا الذين يمكن تحقيق دخل منهم، نحو 237.8 مليونا مقابل 238.08 مليون متوقع.



وأرجعت تويتر ضغف نتائجها جزئيًا إلى انخفاض الإيرادات الإعلانية المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي، وحالة "عدم اليقين" التي أرساها عرض بالاستحواذ المعلق من قبل الملياردير إيلون ماسك.

والثلاثاء الماضي، بدأت المعركة القضائية بين تويتر وإيلون ماسك في الولايات المتحدة بجلسة استماع أولية أمرت خلالها قاضية بإجراء المحاكمة في أكتوبر/تشرين وفق آلية مسرعة تستمر 5 أيام، وذلك بعد أسبوع على رفع المنصة دعوى قضائية على رئيس "تسلا" و"سبيس إكس"



وطلبت تويتر من محكمة متخصصة في قانون الأعمال في ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) إجبار الملياردير الأمريكي على الوفاء بالتزامه بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وكانت تويتر طلبت محاكمة مسرّعة اعتبارًا من سبتمبر/أيلول، لعدم إطالة فترة عدم اليقين التي تشلّ أعمال الشركة جزئيًا.

وناشد محامي تويتر وليام سافيت القاضية أن تأخذ في الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بمجموعة تويتر إذا استمرت الإجراءات القضائية لفترة طويلة.

وتقدّم ماسك الجمعة الماضي بطلب إلى القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل، بعد أن طلبت شبكة التواصل الاجتماعي إجراء عاجلا.



وكان إيلون ماسك وقّع اتفاقا في نهاية أبريل/،يسان لشراء تويتر قبل أن يعلن من جانب واحد إلغاء الاتفاق متهما مجلس إدارة المنصة بعدم تقديم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات الزائفة على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل "جبال من البيانات" لإثبات تأكيدات ماسك بأن المنصة مليئة بحسابات غير حقيقة وحسابات آلية وبريد عشوائي، وعددها يتجاوز إلى حد كبير نسبة الـ5% التي أشارت إليها الشركة.

وسعى الفريق القانوني للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق للاعتراض على محاولة شركة تويتر إجراء محاكمة سريعة.

ويبدو أن شركة تويتر تهدف إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، غير أن ماسك يأمل في المزيد من الوقت لتعزيز حجته في القضية.

ويتهم ماسك تويتر "بالتأجيل" و"تقديم إجابات مراوغة" عن أسئلة عن عدد الحسابات المزيفة النشطة على الموقع.



وتشكل هذه المسألة جوهر إعلان رفضه مواصلة إتمام صفقة استحواذه على الشركة. وعبر ماسك عن عدم رضاه حتى الآن عن المعلومات التي توفرها تويتر.

وكان إيلون ماسك تعهد قانونيا في نهاية أبريل/نيسان شراء تويتر قبل أن يعلن من جانب واحد إلغاء الاتفاق لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات المزورة على الشبكة.

ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضدإيلون ماسك في محكمة ديلاوير لإجباره على تنفيذ عقد الاستحواذ المبرم في 14 أبريل/نيسان الماضي.

خسرت تويتر 9.5 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان أغنى رجل في العالم إيلون ماسك تقديمه عرضا للاستحواذ عليها في 14 أبريل/نيسان الماضي، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق في 11 يوليو/تموز 2022، وهو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك إلغاءه عرض الاستحواذ.