شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة.

وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بدولة الإمارات تتخذ الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

ودعت الجمهور إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في دولة الإمارات، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.