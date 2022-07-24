شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار بالإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن تستمر فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

السعودية:الإمارات:

توقع " المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد حارا مغبرا نهاراً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48 الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:57 الجزر الثاني عند الساعة 05:54.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .