شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والعراق تعتزمان تكثيف الجهود للارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر والعراق عزمهما تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفق خطوات عملية وبرنامج زمني يهدف إلى تنشيط آليات التعاون الثنائي؛ وعلى رأسها اللجنة المُشتركة الجزائرية - العراقية، التي ستعقد دورتها الـ14 في الجزائر أواخر شهر نوفمبر المُقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء السبت، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بغداد، منذ أمس الجمعة، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تعزيز وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات على أعلى مستوى بغية تعزيز التوافقات في مواقف البلدين حول جل المسائل الإقليمية والدولية بناء على ما يجمعهما من التزامات ومرجعيات مُشتركة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، للوزير الجزائري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعن تقديره الكبير للدور البناء الذي تضطلع به الجزائر على الساحة العربية والإقليمية.