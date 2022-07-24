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الأمير محمد بن سلمان ورئيس كازاخستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية لبحث التعاون

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القاهرة - سامية سيد - عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في مدينة جدة ، مساء السبت، مع قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجلسة، حضرها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


فيما حضر من الجانب الكازاخستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موختار تليوبيردي، ومعالي النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي ايرجان كازيخانوف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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