شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان ورئيس كازاخستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في مدينة جدة السعودية، مساء السبت، مع قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجلسة، حضرها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



فيما حضر من الجانب الكازاخستاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موختار تليوبيردي، ومعالي النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي ايرجان كازيخانوف.