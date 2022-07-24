شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 طفلا في قصف حوثى استهدف حيا سكنيا بمدينة تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 11 طفلا في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثى على حي سكني مكتظ بالسكان شمال شرق مدينة تعز اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن منظمة مساواة للحقوق والحريات باليمن، قولها، السبت، إنها رصدت بمدينة تعز إصابة 11 طفلا في القصف المدفعي الذي شنته الجماعة الحوثية على حي الروضة شمال شرق المدينة، وإن إصابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث و 13 سنة تفاوتت ما بين الإصابات الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.