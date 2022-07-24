شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 صيادًا جنوبى الصومال إثر عاصفة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 12 صيادًا مصرعهم جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية ضربت المناطق الساحلية، وأوضحت وزارة الثروة السمكية فى محافظة جوبالاند المحلية جنوبي الصومال أن العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للمحافظة في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية، مضيفةً أن الصيادين لقوا حتفَهم في عَرَضِ البحر جرَّاء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضرَّرَ نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، أعلنت الحكومة الألمانية تبرعها بخمسة ملايين دولار للصومال، لزيادة قدرتها على توصيل لقاحات منقذة للحياة إلى المجتمعات النائية والتى يصعب الوصول إليها.