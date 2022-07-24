شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدعو المجتمع الدولى للضغط على جماعة الحوثى ووقف استهداف المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى مغادرة مربع الصمت وإصدار إدانة واضحة وصريحة لجريمة استهداف جماعة الحوثى الإرهابية التابعة لإيران حي زيد الموشكي السكني بعدد من قذائف الهاون، وممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات، ورفع الحصار فورا عن المدينة اليمنية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد استنكر الإرياني بأشد العبارات هذه الجريمة.. موضحًا أن قصف جماعة الحوثى من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي شمال شرق المدينة، أسفر عن إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة.



وأشار إلى أن هذه الجريمة النكراء التي تُرتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، يؤكد تحدي جماعة الحوثى للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين فى اليمن.‎