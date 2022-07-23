شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليونانية: ولى العهد السعودى يزور أثينا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيزور اليونان يوم /الثلاثاء/ المقبل للقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وذكرت الخارجية اليونانية ،في بيان لها، أنه من المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقات ثنائية، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم /السبت/.



وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن الصفقات التي سيتم التوقعيع عليها ستكون في مجالات الطاقة والتعاون العسكري وكابل بيانات تحت البحر من بين أمور أخرى.



وكانت اليونان والمملكة العربية السعودية اتفقتا في شهر مايو على الشروط الرئيسية لإقامة مشروع مشترك لمد كابل البيانات الذي سيربط أوروبا بآسيا وستقوم شركة "مينا هب" المملوكة لشركة الاتصالات السعودية بتطوير "ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط" مع شركة الاتصالات اليونانية.