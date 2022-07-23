شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن السيطرة على جيوب نارية بمدينة مرناق ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السيطرة على جيوب نارية، كانت قد اندلعت بمدينة مرناق بولاية بن عروس شمالي البلاد، وذلك بعد نجاح عملية الإطفاء التي شاركت فيها طائرات مروحية ووحدات من الجيش الوطني وفرق إطفاء من الحماية المدنية وعناصر من المتطوعين التابعين لجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية نظرا لاستحالة الوصول إلى مكان الحريق باستعمال شاحنات الإطفاء لصعوبة التضاريس بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة ،في بيان اليوم /السبت/، أنه ولليوم الخامس على التوالى تواصلت جهود وحدات الإطفاء الميدانية التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات وبدعم جوي من جيش الطيران، في إطار تفعيل مخطط مجابهة الكوارث لإخماد بعض الجيوب النارية للحريق التي تساهم الرياح في تأججها من حين إلى آخر بسبب مخلفات الحريق الذى اندلع في 18 يوليو الجارى ببرج السدرية وامتد إلى جبل بوقرنين.



ولفتت إلى أنه تمت السيطرة على جميع الجيوب النارية بالمنطقة وتمّ الإبقاء على جميع الإمكانيات البشرية والمادية على عين المكان للمراقبة والقيام بعملية التبريد مع التدخل لإخماد الجيوب النارية التي قد تندلع من حين لآخر بفعل عامل الرياح.