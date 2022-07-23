شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مناطق جنوب غرب إيران وسكان دبى يشعرون به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة مناطق في جنوب غرب إيران، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأدى الزلزال إلى هزة أرضية محسوسة لسكان إمارى دبى بالإمارات العربية المتحدة.

يذكرأن، أعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب الخميس الماضى، مقاطعة "سمر الشرقية" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.