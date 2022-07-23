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الجامعة العربية: قمة السياحة العلاجية بالأردن فرصة لتبادل الخبرات

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القاهرة - سامية سيد - تشارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال القمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية المنعقدة حاليا بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.

 

وتأتي القمة في إطار مواصلة الجهود للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة في ظل ما يواجه العالم من أعباء صحية فرضتها جائحة المستجدة وتحديدا على الأنظمة الصحية بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة الأمر الذي فرض على دول العام إعادة ترتيب أولوياتها في إطار التصدي لهذه الجائحة التى أثرت على كافة مناحي الحياة. 

 

وصرحت أبو غزالة أن هذه القمة العالمية الهامة سوف تسهم في تعزيز وتطوير قطاع السياحة العلاجية في المنطقة العربية، ووضع أسس للتعاون وتبادل التجارب والخبرات والتعريف بمناطق السياحة العلاجية التي تزخر بها دول المنطقة العربية التي تؤهلها لكي تصبح من أهم المناطق المتميزة في العالم لهذا النوع من السياحة، في ظل توفير وتحسين الخدمات الجيدة ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بهذه المشاريع الصحية وكذا تنظيمها من خلال وضع قوانين لتطويرها ورعايتها وتنميتها في سبيل استقطاب وجذب أنظار واهتمام السياح الراغبين في العلاج والاستجمام. 

 

وأكدت على أن هذه القمة العالمية تعد فرصة للمؤسسات الصحية والشركات والقطاع الخاص والمستشفيات في عرض امكانياتها وخبراتها في هذا المجال.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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