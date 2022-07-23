شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطيني لدى وجوده في "يافا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى إسرائيليون، اليوم السبت، على شاب فلسطيني من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، لدى وجوده في مدينة "يافا" داخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أحمد محمد كبها (24 عامًا) تعرض للاعتداء ثم الطعن من قبل أحد الإسرائيليين.

وأضافت هذه المصادر أن الشاب - الذي كان قد فرغ من عمله - تلقى عدة طعنات في الظهر والصدر.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى "جنين" الحكومي ليتلقى العلاج.