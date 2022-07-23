شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: ماكرون يؤكد ضرورة الحفاظ على الانتقال الديمقراطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد ضرورة الحفاظ على مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان ودعم فرنسا لها.

وقدم السفير خالد فرح أوراق اعتماده للرئيس إيمانويل ماكرون، سفيراً لجمهورية السودان لدي الجمهورية الفرنسية.

وطلب ماكرون نقل تحياته لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، معربا عن تمنياته للسفير السوداني بإقامة طيبة ومهمة ناجحة في فرنسا.

ومن جهته، نقل السفير خالد فرح تحيات وتقدير رئيس مجلس السيادة للرئيس ماكرون، كما شكره بإسم حكومة السودان على الدعم الذي ظلت تقدمه فرنسا وماكرون شخصيا للسودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر، مشيرا إلى مساندتهم لحكومة الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر باريس حول السودان في مايو 2021.

وأكد السفير السوداني حرص بلاده على الاستمرار في إقامة علاقات تعاون عميقة ومتينة مع الجمهورية الفرنسية في جميع المجالات.