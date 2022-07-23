شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للوقاية من مرض جدري القرود.. أوروبا تعتمد هذا اللقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود، الذي يشهد تفشيًا واسعًا.

كما أن هذا القرار في وقت ينتظر العالم خلاصات اجتماع عقدته، الخميس، لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود.

قلق بالغ من قبل الصحة العالمية حول جدري القرود



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس قد أعرب، الخميس، عن "قلقه" من هذا الارتفاع.

ولقاح إيمفانيكس الذي ابتكرته شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 للوقاية من الجدري، وتمّت الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.



وتبحث لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وفي أول اجتماع عُقد في 23 يونيو أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مرارا عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان المتوطن فيها، وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتّخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.

جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلا.

ينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.

وأكد مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، الجمعة، تسجيل أولى حالات الإصابة بجدري القرود لدى الأطفال.

وكشفت الدكتورة روشيل والينسكي، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأمر يتعلق بطفلين، وأن كليهما "في حالة جيدة"، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



والأطفال، خصوصًا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، من الفئات التي تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من "خطر متزايد بشكل خاص" لإصابتهم بمرض جدري القرود الحاد.

في الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنهم في تلك المرحلة كانوا على دراية فقط بحالات جدري القرود لدى البالغين، وأن معظم الحالات بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.



وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، قالت روزاموند لويس، رئيسة مكافحة الجدري في برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات إصابة بجدري القرود لدى الأطفال.

وأضافت لويس في إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثيهم تقريبا لأطفال دون سن العاشرة، ونصفهم لأطفال دون سن الخامسة".

وأوضحت أن انتقال مرض جدري القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى من خلال التعرض المنزلي.

جدري القرود هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، والذي يسبب أعراضا مشابهة لأعراض الجدري، حيث يبدأ بالحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق ويمكن أن يكون قاتلا.

وينتقل جدري القرود إلى الأشخاص من مختلف الحيوانات البرية، مثل القوارض والرئيسيات، لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين الأشخاص بعد الاتصال الوثيق.

وتعد الفاشيات الحالية المبلغ عنها منذ مايو 2022 هي الأولى التي يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا دون أي صلة بالمناطق الموبوءة.