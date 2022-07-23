شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

◄المميزات

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده(76.5/163.2/8.5) ملم، وزنه 203 غ.

أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 525 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100، ومعالج رسوميات Mali-G610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 300 دولار.

أعلنت شركة سامسونغ عن موعد حدثها التقني المرتقب والذي ستكشف خلاله عن مجموعة مميزة من الهواتف والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للصور والفيديوهات الترويجية التي نشرتها الشركة فإن حدث Galaxy Unpacked الثاني لهذا العام سيعقد في 10 أغسطس المقبل، وسيتم بثه عبر المواقع الرسمية للشركة على الإنترنت وعبر صفحاتها على يوتيوب.

ولم تعلن سامسونغ بعد عن الأجهزة التي ستكشف عنها خلال الحدث، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكشف عن الجيل الأحدث من هواتف Galaxy Fold وGalaxy Flip القابلة للطي، كما ستزيح الستار عن ساعات Galaxy Watch 5 الجديدة.

وفي حال صدقت التسريبات فإن هواتف Samsung Galaxy Z Flip4 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بهواتف Z Flip الحالية، وستحصل على هاتف يمكن طيه من المنتصف أبعاده (165.1/71.9/7.2) ملم، وعلى شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما يفترض أن تعمل بمعالجات +Snapdragon 8 Gen 1 المتطورة وتكون قادرا على التعامل بشكل سريع مع شبكات 5G الحديثة.

وسيوضع منفذ USB Type-C ومنفذ المايكروفون ومنفذ مكبر الصوت على الحافة السفلية للهيكل، أما زر الطاقة الرئيسي وماسح بصمات الأصابع ومفتاح التحكم بمستوى الصوت فستكون على حافة الهيكل اليمنى.



وبالنسبة لساعات Galaxy Watch فيتوقع أن تحصل على هياكل متينة يدخل في تركيبها التيتانيوم، وستوفر هذه الساعات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات 4G، كما ستجهز بشرائح للاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث وشبكات Wi-Fi، وستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم، وبطاريات بسعة 276 و397 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.