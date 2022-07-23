شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا في بغداد ومحافظة ذي قار، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 406 حالات ، منها 3 حالات وفاة، اثنان في كركوك وحالة واحدة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، اليوم السبت، "إنه تم تسجيل 18 إصابة في بغداد، وفي محافظة ذي قار 13 حالة"، موضحا أن عدد الإصابات بالحمى النزفية في عموم العراق منذ دخول المرض إلى البلاد أصبح 267 حالة مؤكدة منها 48 حالة وفاة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا مرض يمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة، وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج.