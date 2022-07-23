شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير: شرب الشاي المركز يحفز أمراض القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور يفغيني ارزاماسيتسيف، خبير التغذية الروسي، أن شرب الشاي المركز يحفز أمراض القلب ويسبب الأرق.



وكشف الخبير في حديث لموقع URA.RU، إلى أن الشاي المركز يمكن أن يلحق الضرر بالجسم.

ويؤكد على أن الإفراط بتناول مثل هذا الشاي يؤدي إلى مشكلات في المعدة والأمعاء ويسبب الأرق وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول، "يحتوي الشاي على مادة التانين التي تعمل كمادة مضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط بشرب الشاي المركز تسبب مشكلات في المعدة. كما يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأرق. فإذا كان الشخص يعاني من سوء النوم فعليه عدم تناول الشاي وخاصة المركز في المساء. كما أن الشاي المركز يسرع ضربات القلب، ويسبب أيضا أمراض الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم".



إذا كنت تتعامل مع مشاكل الهضم مثل الانتفاخ أو الإمساك أو آلام المعدة، فمن المحتمل أنك جربت بالفعل العديد من العلاجات.

وأثناء بحثك عن "علاج" لمشكلة الهضم لديك، ربما تكون صادفت ادعاءات بأن شرب الشاي يمكن أن يساعد في تحريك الأمور مرة أخرى. لكن هل يساعد الشاي حقا في الهضم، أم أنه مجرد خرافة تسويقية كبيرة؟.

واكتشف كيف يمكن أن يساعد الشاي في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وكيف يمكنك دمج المشروبات في روتينك بطريقة آمنة.

ويتكون الجهاز الهضمي من جميع أجزاء الجسم التي تشارك في تناول الطعام وهضمه. والغرض العام من النظام هو أخذ الطعام الذي تتناوله وتحويل بعض منه إلى طاقة والبعض الآخر إلى فضلات، والتي تفرز من الجسم. وعندما يتوقف أحد أجزاء هذا الجهاز، مثل المعدة أو الأمعاء، عن العمل بشكل صحيح، فقد تبدأ في الشعور بعدم الراحة أو الانتفاخ.

ويمكن أن يكون سبب مشاكل الجهاز الهضمي عدد كبير من الأشياء، بما في ذلك:

• عدم تحمل الطعام.

• ضغط عصبي.

• مشاكل النوم.

• الحساسية.

• الكحول.

• مشاكل النظام الغذائي.

• التغييرات في روتينك.

• قلة ممارسة الرياضة.

• الأمراض المزمنة.

وعلى المدى الطويل، قد تؤدي مشاكل الجهاز الهضمي إلى مشاكل صحية أخرى بما في ذلك التهاب المفاصل أو مرض السكري، لذلك من المهم أن تأخذ صحة الجهاز الهضمي على محمل الجد.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم، فمن الأفضل دائما التحدث مع طبيبك للوصول إلى جوهر المشكلة. ومع ذلك، إذا كنت تريد استكشاف الأخطاء وإصلاحها بنفسك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها.

وتقول أديليا-ريني جوتيريز، أخصائية التغذية التكاملية المعتمدة في Yhorlife: "بعض الناس لديهم استعداد للإصابة بمشاكل في الهضم. يجب أن تبدأ بأخذ بروبيوتيك الذي يمنع فرط نمو البكتيريا الخطأ في القناة الهضمية. ثم قم بزيادة الأطعمة الغنية بالألياف وتقليل تناول الكحول وتقليل التوتر وتقليل الكربوهيدرات المكررة".

هل الشاي حقا يساعد في الهضم؟

يقول الدكتور كيليان بيتروتشي، أخصائي صحة الأمعاء: "الشاي يمكن أن يساعد في الهضم. وفقا لمراجعة منهجية لعام 2019 في العناصر الغذائية، فإن شرب الشاي يمكن أن ينظم بشكل إيجابي صورة ميكروبيوم الأمعاء ويساعد على تعويض اختلال توازن البكتيريا الناجم عن السمنة أو الأنظمة الغذائية عالية الدهون".



وفي حين أن بعض أنواع الشاي يمكن أن تساعد في تهدئة واستقرار الجهاز الهضمي، فإن أنواع الشاي الأخرى أقل فعالية. وتخبرنا جوتيريز أن "بعض أنواع الشاي يمكن أن تساعد في الهضم. فالشاي الذي يحتوي على مركبات الفلافونويد يهدئ الجهاز الهضمي".