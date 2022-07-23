شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة آبل تطلق تحديات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من التصحيحات البرمجية، وحلولا لمشكلات أرّقت مستخدمي الهواتف.

تحديثات أبل

وتبعا لآبل فإن iOS 15.6 صحح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق " TV" إذ بات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين.

وعولجت مع الإصدار الجديد أيضا المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، والتي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها.



كما حلّ الإصدار الجديد مشكلات كانت تتسبب في بطء استجابة أجهزة "برايل" أو عدم تعاطيها مع المعلومات بشكل صحيح أثناء التعاطي مع معلومات البريد الإلكتروني.

وفي iOS 15.6 تم حلّ المشكلات مع متصفح Safari، والتي كانت تتسبب سابقا بعودة إظهار علامات التبويب لصفحات الويب المفتوحة سابقا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 540 ميغابايت، ويمكن تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في هواتف آيفون، ومن ثم خيار "الضبط"، وبعدها خيار "General"، ومن ثم خيار "Software update".

وافقت شركة آبل على دفع تعويضات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار لتسوية قضية جماعية رفعت ضدها سابقا بشأن عيوب في بعض نماذج حواسب MacBook.

وتبعا للمعلومات فإن "آبل وافقت على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب في لوحات مفاتيح بعض نماذج حواسب MacBook المحمولة، وسيتلقى المتضرر تعويضا تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 395 دولارا تبعا للضرر الذي تعرض له حاسبه".

وكان مالكو بعض نماذج حواسب MacBook في عدة ولايات أمريكية قد رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد آبل، وأشاروا "إلى وجود مشكلات في لوحات مفاتيح butterfly في أجهزتهم، وشملت تلك الأجهزة حواسب MacBook المباعة ما بين 2015 و2017، وأجهزة MacBook Pro المباعة ما بين 2016 و2019، وحواسب MacBook Air التي بيعت ما بين 2018 و2019".

وأشارت آبل إلى "أن المقيمين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وميتشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرضت له أجهزتهم، وأن المستخدم الذي بدّل لوحة مفاتيح حاسبه مرة واحدة سيتلقى تعويضا قد يصل إلى 125 دولارا، أما الذي استبدلها أكثر من مرة فسيحصل على تعويض قد تصل قيمته إلى 395 دولارا".