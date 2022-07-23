شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع ترقب موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 في مصر.. ما هي شروط الكليات والمعاهد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنسيق الثانوية العامة 2022

تصدر تنسيق الثانوية العامة 2022 محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، حيث يسعى الطلاب لمعرفة شروط الكليات التي يودون الالتحاق بها.

وبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022، أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 يوليو/ تموز حتى السبت 6 أغسطس/ آب.



كليات تشترط اجتياز اختبار قدرات



ونستعرض فيما يلي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، نقلا عن مواقع محلية مصرية.

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة".

3- كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بني سويف".

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتا التربية الفنية بكليتي "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس"

8- شعبتا التربية "التربية الفنية والتربية الموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر – منية النصر".

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس.

11- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات "حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج".

13- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم) – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022/2023، وذلك بفتح باب حجز اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها للقبول بها، وذلك اعتبارا من الاثنين 25 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، في ضوء الجدول الزمني لأعماله هذا العام 2022، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف مكتب التنسيق «أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه المعلومات الدوليةالانترنت».

وأوضح مكتب التنسيق، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي كليات: الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط – بنها – بني سويف)، والتربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية جامعة المنيا.

إلى جانب شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، والتربية الرياضية، والتربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

فصلا عن التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف – سوهاج)، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة طيبة التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة سمنود التكنولوجية- جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم«دمو») – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

وتابع أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات وبدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد مكتب التنسيق، أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، وتلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

و يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

و تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وعدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وشدد مكتب التنسيق على أن هذه المرحلة مقصورة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5، 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.