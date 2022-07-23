كل ما تريد معرفته حول تنسيق الثانوية العامة 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جمهورية مصر العربية محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

حيث أكدت وزارة التعليم العالى، أنه لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2022، وفى ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، وذلك تيسيرا عليهم وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها.

تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022، وتستعرض في السطور التالية، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

8. شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).



13. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم «دمو») – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).



ومع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، للالتحاق بها، فى ظل تأكيد المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق نفس قواعد القبول بالجامعات بنفس قواعد تنسيق العام الماضى.