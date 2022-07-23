شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة بكورونا فى الجزائر منذ نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الجمعة تسجيل حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء مضاعفات فيروس كورونا، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و876 منذ انتشار الوباء.

والوفاة هي الأولى التي يتم رصدها في الجزائر منذ 21 مارس الماضي.

وأحصت الوزارة 46 إصابة جديدة بانخفاض 17 حالة عن حصيلة الخميس، ليصبح الإجمالي 266 ألفا و700.

وأفادت الصحة الجزائرية بأن 37 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 3 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.