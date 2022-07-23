شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يقرر تأجيل جميع أنشطة واحتفالات ومراسم "عيد العرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أنه تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم بمناسبة التي تقام بمناسبة "عيد العرش".

كما تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد.

وقالت الوزارة في بيان "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء "كوفيد19"، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين".

وأضافت أن وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".

وأشارت إلى أن العاهل المغربي سيوجه خطابا إلى الشعب.