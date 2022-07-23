شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يُهاتف نائب رئيس وزراء سابق بعد تعرض الأخير لإطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس وزراء سابق، اطمأن خلاله على صحته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن أبو مازن أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور الشاعر، الذي بدوره شكر الرئيس على هذا الاتصال.

وفي وقت سابق اليوم، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حادث إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، مُشددًا على أنه لن يتم السماح بمثل هذه الأعمال المرفوضة.

وأصدر عباس أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادثة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مُتمنيًا الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن الشاعر – وهو نائب رئيس وزراء سابق - أصيب بجراح إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة "كفر قليل" جنوب محافظة "نابلس" الواقعة بين جنين ورام الله.

وأضاف ارزيقات إن مُسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاعر الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني الحادث، وأكد المجلس، أنه سيعمل على متابعة توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للبحث والتحري عن الفاعلين، لتقديمهم للعدالة.

كما أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، وهو نائب رئيس وزراء سابق، في محافظة "نابلس" الشمالية.

واعتبرت "فتح"، في بيان صحفي، أن هذا الحادث "خارج عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الفلسطيني".

وتمنت "فتح" الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.