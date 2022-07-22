شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إعادة تشجير تتسبب في حريق هائل في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت شركة دولية لإعادة التحريج إنها "دمرت" بعد أن تسبب أحد مقاوليها بطريق الخطأ في حريق هائل في إسبانيا، حيث اندلعت عشرات حرائق الغابات الكارثية هذا الأسبوع.

وقالت "لاند لايف" ، وهي شركة مقرها هولندا ولها مكاتب في إسبانيا والولايات المتحدة، إن الحريق اندلع يوم الاثنين في أحد مشاريع إعادة التحريج في أتيكا في منطقة أراغون الشمالية الشرقية.

وقالت الشركة إن الحريق الذي تسبب في إتلاف 14 ألف هكتار (34600 فدان) من الأرض، نتج عن شرارة هربت من حفارة استخدمها أحد المقاولين لتجهيز التربة لزراعة الأشجار في الشتاء.



أدى الحريق، الذي تمت السيطرة عليه أخيرًا في وقت متأخر من يوم الخميس، إلى إجلاء 1700 شخص من المنطقة المحيطة. وقالت الشركة إنها أبلغت خدمات الطوارئ بمجرد اندلاع الحريق، و"تأسف بشدة" للضرر والإزعاج الذي تسببت فيه.

وقالت لاند لايف: "لقد صدمنا آخر تقدير بأن الدمار سيكون نحو 14000 هكتار".

"نحن نتعاطف بشدة مع مشاعر المجتمع المحلي الذين اضطروا إلى إجلائهم من منازلهم ورؤية مناظرهم الطبيعية وقد تعرضت لأضرار بالغة".

وقالت إنها عرضت مساعدتها على السلطات وبدأت تحقيقا في ما حدث.

وأضافت: "سنواصل متابعة أي شيء يمكننا القيام به في هذه الحالة".

"نريد التأكيد على أن المقاول، وهو شركة محلية ذات خبرة واسعة في المنطقة، لديه التفويض المناسب الصادر عن السلطات المحلية والإقليمية."

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، اتُهمت "لاند لايف" بالتسبب في حريق آخر في المنطقة الشهر الماضي أتى على مساحة 20 هكتارًا من الأراضي.

قال رئيس بلدية بوبييركا، إحدى القرى التي تم إخلاؤها، لصحيفة إل هيرالدو دي أراغون: "ليس من الصواب أن يستمروا في العمل عندما يكون هذا قد حدث بالفعل مرة واحدة".



ولقي شخصان مصرعهما في حرائق الغابات التي اندلعت في أجزاء كثيرة من إسبانيا، بينما تم إجلاء الآلاف.

وتشير التقديرات إلى أن إسبانيا فقدت ما يقرب من 200 ألف هكتار من الأراضي بسبب حرائق الغابات حتى الآن هذا العام - 80 ألفًا منها خلال موجة الحر الأسبوع الماضي والتي سبقتها في يونيو.