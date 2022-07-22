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القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فى القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكرى، اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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